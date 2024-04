Ecoplast cede in casa, Gupe vince una partita lottata fino all’ultimo: 2-3 a favore degli ospiti

Gela. Dopo tre ore di gara, cede tra le mura amiche del PalaLivatino l’Ecoplast Volley. Il risultato è di 3-2 in favore della Gupe Volley. Primo set estremamente equilibrato, giocato punto a punto dalle due squadre e vinto dalla giovanissima formazione ospite col punteggio di 25-23. Secondo parziale di gara bilanciato come il primo, con l’Ecoplast che spreca tre set point per portare la gara sull’1-1 e viene pareggiata dalla compagine catanese sul 24-24. A vincere il set è comunque la squadra di casa, brava a rialzare la testa e mettere a segno due punti fondamentali, pareggiando definitivamente i conti. Ecoplast nettamente superiore nel terzo parziale, brava a portarsi in vantaggio di cinque lunghezze a metà set. Ancora una volta però la Gupe ci mette tanto cuore e azzera il gap, arrivando anche a vincere il parziale col punteggio di 28-26. Nel quarto set l’Ecoplast riesce a crearsi nuovamente un largo vantaggio e riesce ancora una volta a sprecarlo, complice l’enorme qualità dei catanesi.