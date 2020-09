Nomina Melfa, Di Dio (Fi): “Scelta non condivisa con partiti città lo aveva bocciato”

Gela. “Melfa alle amministrative è stato bocciato dalla città. Se comunque ha deciso di dare un contributo, a titolo gratuito, non possiamo che prenderlo in considerazione”. Il vicepresidente della commissione sviluppo economico, il forzista Luigi Di Dio, ha appreso a “cose fatte” (come spiega lui stesso) della nomina a consulente dell’amministrazione comunale dell’imprenditore Maurizio Melfa. “Mi pare che il sindaco abbia detto in conferenza stampa che la decisione l’ha concordata con la giunta – aggiunge – di certo, non l’ha condivisa né con i partiti né con i gruppi consiliari. Noi siamo stati informati solo dal nostro assessore, Nadia Gnoffo”. Considerazioni politiche che fanno comunque capire come il ritorno in municipio dell’ex assessore della giunta Messinese, un anno fa avversario di Greco alle amministrative, non abbia convinto del tutto una parte della maggioranza. Il forzista Di Dio attende prima di dare un giudizio. Gli azzurri sono uno dei pilastri dell’accordo elettorale del sindaco. “Lo incontreremo – aggiunge – per capire quali siano i suoi programmi da consulente dell’amministrazione. Ovviamente, ne valuteremo anche l’effettivo operato, in base a quello che verrà realizzato”.