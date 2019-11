“Non c’è ancora scossone che abbiamo promesso ad elettori”, Salinitro: “Ho molti dubbi sulla giunta”

Gela. “Sono amareggiato. Non mi interessa diventare assessore. Abbiamo più volte incontrato il sindaco e gli ho detto che se vuole, sono a disposizione per collaborare. A parole, è sempre pronto, ma poi non accade mai nulla”. Francesco Salinitro, che oggi è tra i referenti locali del movimento “Siciliani verso la costituente”, è stato uno dei “civici” che ha sostenuto la candidatura dell’avvocato Lucio Greco. Da tempo, insieme al suo gruppo, chiede un cambio di marcia. Ha più volte fatto emergere notevoli distanze tra quanto praticato dall’attuale giunta e quello che era declinato nel programma elettorale. “Onestamente, non vedo lo scossone che abbiamo promesso in campagna elettorale – continua – forse, è un mio limite. La città mi pare triste. Tanti mi dicono che andranno via. Solo l’amministrazione comunale può dare una scossa positiva e invertire la rotta, altrimenti i cittadini saranno ancora più distanti dalla politica. Se obiettivi e investimenti non si concretizzano, bisogna sbattere i pugni sul tavolo e andare a Roma o a Palermo. La città ha bisogno di questi messaggi, di qualcuno che perlomeno ci provi. Il progetto del porto è di nuovo fermo, i lavori per il museo del mare non si capisce perché non partano, sul servizio idrico serve prendere una posizione ancora più netta. L’ex giunta Messinese della quale ho fatto parte, seppur con tanti limiti politici, però cercava di raggiungere obiettivi importanti, anche nei rapporti con Eni. Oggi, non vedo tutto questo”.