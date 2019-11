Non si sblocca proroga Via per base gas Eni, lunedì nuovo vertice: possibili azioni protesta

Gela. La proroga della Valutazione di impatto ambientale per la base gas di Eni non arriverà neanche entro l’ennesima “scadenza” che sindacati e amministrazione comunale hanno dato al ministero. Al termine dell’ultimo vertice tenutosi a Palazzo di Città, era stato concordato di attendere il 10 novembre, prima di tirare le somme. Senza la firma della proroga Via, che tocca al Ministero dell’ambiente, non potrà partire il cantiere della base gas, il progetto finanziariamente più ambizioso fatto inserire da Eni nel protocollo di intesa di cinque anni fa. Per i sindacati sarebbe un taglio sanguinoso, principalmente sotto l’aspetto occupazionale. I manager Eni, fino ad oggi, nonostante tante perplessità sollevate davanti ai ritardi, sembrano intenzionati a confermare il progetto. Dato che quasi sicuramente non ci sarà il rilascio della proroga entro domenica, allora riparte il tavolo di confronto in municipio. Il sindaco Lucio Greco ha convocato una nuova riunione, fissata questa volta per lunedì mattina. Sindacati, giunta, parlamentari del territorio, manager del cane a sei zampe e associazioni datoriali, di nuovo intorno allo stesso tavolo.