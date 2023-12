“Non siamo l’amministrazione del dissesto”, Greco: “Valuterò insieme agli altri se ricandidarmi”

L’esponente di “Azione” Francesca Caruso ha a sua volta tracciato i risultati del settore sviluppo economico. “Lo tsunami finanziario avrebbe scoraggiato chiunque ma non ci siamo fermati – ha detto – la delega al Pnrr è stata fondamentale. Ieri, abbiamo chiuso le gare di “Qualità abitare”, con 36 milioni di euro. Abbiamo aggiudicato la riqualificazione di Montelungo e i lavori per l’asilo di via Albinoni. La biblioteca dovrebbe essere consegnata alla città entro fine febbraio. È stato approvato il progetto esecutivo del collegamento porto-asse viario, che rientra nella Zes. La realizzazione del centro anziani di via Siragusa è quasi completa. Con il settore lavori pubblici ci troviamo a condividere il personale e a loro va un elogio. Non si risparmiano. Non dimentichiamo l’Unione dei Comuni, che con la nuova programmazione può assicurare fino a settanta milioni di euro, e il progetto delle città medie. Abbiamo ottimi propositi anche per l’anno nuovo”. Al tavolo indetto da Greco ha partecipato il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Greco ha definito Ghelas “marcia in più”. All’incontro c’era il manager Pietro Inferrera che ha ribadito la centralità del nuovo contratto che va definito. “Teniamo la barra dritta e c’è da ringraziare anche l’ingegnere Francesco Trainito per quanto fatto in materia di tutela dei conti. Nel 2019 la società sembrava destinata alla liquidazione”, ha precisato. Alla riunione non ha potuto prendere parte proprio Trainito, per ragioni personali. “In questi giorni ho preferito trascorrere più tempo con i fragili. Siamo stati all’Ipab Aldisio che abbiamo voluto ancora pubblica e non affidata ai privati. I costi sono limitati proprio a favore dei più fragili e di chi ha bisogno”, ha sottolineato Greco. L’avvocato ha ricordato il capitolo royalties. “La deroga fino al 2027 per lo svincolo delle somme è il risultato di interlocuzioni con il governo regionale. Anche le royalties di “Argo-Cassiopea” sono frutto della nostra volontà. È stato sostenuto da tutte le forze civiche e di partito. Un risultato a riprova che non siamo affatto isolati e ci sono contatti con il governo regionale. Biblioteca e museo del mare saranno attivi il prossimo anno. Teniamo particolarmente alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico. Un lavoro egregio”, ha proseguito. Per Greco si può “ripartire dalla ricerca degli equilibri di bilancio per far uscite l’ente dal dissesto”. “Non siamo l’amministrazione del dissesto – ha rimarcato – abbiamo fatto chiarezza su un passato che ha generato questa situazione. Abbiamo ereditato l’indebitamento. Non si possono generare perdite per 118 milioni di euro in un così breve lasso di tempo. Non faremo alchimie. Vogliamo garantire un bilancio riequilibrato con tutti i servizi essenziali. Macchitella Lab è una realtà. Siamo riusciti a riqualicare l’immobile. Ringrazio i giovani che si sono impegnati. Dal prossimo anno sarà attivo. L’hub del banco alimentare va in gara e Enimed è pronta ad appaltare i lavori”. Il sindaco ha confermato che la linea non cambia. “Non mi sono risparmiato, ho lasciato la mia professione – ha concluso – proseguirò con questa squadra. Un grazie a tutti. I risultati si vedono. L’anno della vera svolta sarà il 2024, con un ente risanato e speriamo con più risorse di personale. Deve essere un’azione di vero rilancio. È mio intendimento completare questo mandato e valuterò insieme agli altri cosa fare per la prossima scadenza elettorale”.