“Non Una Di Meno”, l’onda fucsia arriva fino in città

“La cultura patriarcale pervade ogni anfratto del nostro modo di vivere nella società – aggiunge Giorgia – ed è esattamente questo quello che vogliamo scardinare”.

“Siamo felici che tanta gente abbia risposto al nostro appello – dice Sara – non vogliamo fermarci qui ma portare il nostro messaggio nelle scuole e nelle piazze. Il percorso è appena all’inizio”

Prima di concludere la manifestazione, proprio Sara legge la testimonianza di una ragazza gelese vittima di un abuso prolungato e vergognoso, per mano del suo compagno. Il 2023 per Gela è stato un anno nero, con 73 casi denunciati di maltrattamento domestico, 57 casi di persecuzione e ben 5 casi di stupro. Numeri che fanno pensare che nell’ombra ci sia un sommerso di casi non denunciati ben più numeroso.

“Adesso bisogna dire basta – dice Denise – non bisogna più avere paura di denunciare, di camminare per strada da sole, o di finire vittima della rabbia di qualcuno. Certi uomini vanno rieducati alla debolezza, alla vulnerabilità e alla fragilità, affinchè da vittime del patriarcato non si trasformino in carnefici”.

La piazza si scioglie quando è già buio, rumorosa, colorata ma non allegra. La scossa di energia e partecipazione è arrivata, ma adesso deve diventare messaggio per chi, tra le Istituzioni, finora ha sempre guardato dall’altra parte.