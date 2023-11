Ancora Ecoplast: vittoria per 3-0 contro la Saturnia

I primi due set non sono facili per i gelesi, che la spuntano in entrambe le due frazioni con il risultato di 25-19. Il terzo set si dimostra un po’ più complicato. Gli avversari non smettono di crederci ma i ragazzi di coach Giovanni Blanco si impongono con il risultato di 25-20. Entusiasmo che continua a crescere e seconda vittoria su due in casa, con il pubblico che si rivela un fattore importante per Sandro Caci e compagni.