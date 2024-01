Non una di meno: “Scontro tra Greco e Conti, frasi lesive su disabili”

Da “Non una di meno” fanno sapere che “le persone con disabilità intellettive non sono sbagliate, né questa loro condizione può essere utilizzata per offendere un normodotato. La disabilità non è un’etichetta da attribuire a coloro che ci convivono, ma una caratteristica della persona. Il ruolo della società dovrebbe essere proprio quello di eliminare barriere, stigmi e pregiudizi di ogni tipo, per costruire ambienti e linguaggi inclusivi. Immaginiamo che le persone con disabilità intellettive e le loro famiglie non vogliano l’ennesimo taglio del nastro o l’ennesima giornata nazionale, ma una classe politica che inizi seriamente a educarsi al diverso, informarsi e preoccuparsi di costruire una società in cui tutti e tutte siano tutelati e tutelate e abbiano accesso ai loro diritti. Non vogliamo scuse, non vogliamo comunicati stampa, vogliamo un cambiamento radicale”. Il sindaco, che ha partecipato all’approfondimento politico, non intende creare polemiche. “Non intendo replicare”, dice.