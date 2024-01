Kart, due gelesi nel campionato regionale: Marco Pintaudi nella 60 e Matteo Bagnato Okn

Il giovane “rookie” gelese si schiererà con un kart Praga motorizzato Tm nella “60” gruppo 3. A seguirlo ci sarà Dario Lauria, noto nel circus regionale delle piccole quattro ruote da competizione per il suo trascorso da pilota vincente alla fine degli anni 80. Per il gelese Lauria la tappa aretusea segnerà l’avvio di una nuova sfida in qualità di preparatore. “Corono un sogno – ammette Dario Lauria – seguendo, alla memoria, le orme di mio padre Lillo. Abbiamo le carte in regola per fare bene. Di certo Marco è un pilota veloce”.

La prima gara del campionato regionale si terrà, domenica prossima (28 gennaio cm), a Melilli sede della “Pista del Sole” interessata da un recentissimo cambio della gestione. Proprio lungo il tracciato del kartodromo di Villasmundo Marco Pintaudi ha inaugurato il suo Praga-Tm fermando la lancetta del cronometro in tempi di tutto rispetto. Sabato mattina tornerà a Melilli per le libere in vista del verdetto della prima qualifica ufficiale indispensabile a conoscere da quale casella della griglia inizierà la sua avventura alla Coppa Italia 8^ zona del campionato regionale karting.