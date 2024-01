“Falcone e Mancuso importanti per FI, ho sentito l’assessore”, Sammito: “Greco bis? Per ora non credo”

Gela. Nel centrodestra locale, salvo sorprese, l’intesa quasi acquisita dovrebbe portare all’individuazione di un candidato a sindaco di Fratelli d’Italia, da porre alla guida dell’alleanza per le amministrative. Bisognerà smussare gli ultimi angoli ma sembra che la traccia non sarà smentita. I partiti d’area, ad oggi, non hanno mai messo in conto l’opzione di un Greco bis, mentre il sindaco e gli alleati più vicini stanno cercando di individuare spazi che possano favorire la continuità amministrativa, eventualmente attraverso un contesto politico non per forza con il brand del centrodestra duro e puro. Tra le fila dei pro-Greco, peraltro, non mancano posizioni piuttosto non allineate. La visita dell’assessore regionale Marco Falcone, lo scorso fine settimana, qualche apertura l’ha concessa ma certezze vere e proprie per il sindaco non sembrano essercene. Agli incontri organizzati da Falcone, in città su insistenza degli alleati più vicini a Greco, non c’era il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, da anni vicino all’attuale esponente del governo Schifani. I due però si sono sentiti telefonicamente proprio lo stesso giorno. “C’è stato uno scambio di battute con l’assessore – precisa Sammito – so che agli incontri erano presenti anche esponenti locali del partito, come l’ex consigliere comunale Vincenzo Cirignotta, cognato del segretario cittadino di Forza Italia. Se sia andato su indicazione del segretario o su invito del professionista nel cui studio si sono tenute le riunioni, non so dirlo. Io mi rivedo in Forza Italia e ritengo che Falcone sia uno degli esponenti più rappresentativi del partito, in Sicilia e non solo. E’ un assessore regionale e a breve si cimenterà con le elezioni europee. In Forza Italia, ci saranno i congressi territoriali e nazionali e vedremo chi potrà guidare il partito nell’area sud della provincia. Lo scorso anno, per le regionali, con il deputato Mancuso, insieme a Rosetta Cirrone Cipolla, siamo riusciti ad avere non meno di quattromila voti in città e diciottomila in provincia. Forza Italia dimostra di avere i numeri. Mancuso ha un ruolo importante, come parlamentare regionale e coordinatore del partito provinciale”. Sammito, soprattutto in quest’ultima fase, è sempre più vicino alla causa dei forzisti, seppur non abbia mai abbandonato il patto politico con il sindaco Lucio Greco. Nel recente briefing di giunta voluto dal primo cittadino, il presidente ha fatto capire che un progetto amministrativo con ancora a capo l’avvocato potrà avere un suo supporto solo se potrà contare sui partiti e sulle strutture di riferimento. “Ad oggi, in base alle notizie che emergono – sottolinea – non credo che si possa concretizzare un Greco bis. Magari, potrò essere smentito successivamente. Se dovesse esserci l’appoggio, in primis di Forza Italia e poi delle altre anime politiche di centrodestra, da sindaco uscente non troverei nulla di strano su una ricandidatura. Dovrà però esserci una volontà condivisa tra partiti e candidato”.