“Non vogliamo scontro con Srr e Impianti”, Greco e giunta: “Rinuncino al ricorso al Tar”

Gela. Sul servizio rifiuti, il sindaco Lucio Greco e la giunta non vogliono andare allo scontro con i vertici di Srr4 e Impianti Srr, società quest’ultima che ha deciso di impugnare la recente ordinanza firmata dall’avvocato per la proroga a Tekra. Il presidente Srr Vincenzo Marino e l’amministratore di Impianti Giovanna Picone non condividono le ragioni della proroga, convinti che il sindaco abbia voluto addossare responsabilità proprio alle società da loro condotte. “Non c’è alcuna volontà di scaricare responsabilità sulla Srr4 e sulla Impianti Srr. Solo la semplice rappresentazione, precisa e puntuale, di ciò che afferisce il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani”, fanno sapere sindaco e giunta. Sono esclusi secondi fini. “Nell’ordinanza – fanno sapere dal Comune – vengono semmai individuati e riportati essenziali elementi giustificativi all’adozione dell’atto in sé, la durata e gli effetti che l’ordinanza stessa produrrà nel tempo e la proroga dall’1 febbraio 2023 al 31 maggio 2023, nelle more del passaggio del servizio in house alla Impianti Srr”. A Palazzo di Città si attende il Pef per definire i costi del nuovo servizio e non si nascondono le difficoltà finanziarie. “Senza volere negare le note difficoltà economico-finanziarie che attraversa il Comune, preme tuttavia evidenziare che, non appena ci perverrà il Pef definitivo da parte della Srr, sarà nostra cura portarlo in consiglio comunale nel corso della prima seduta utile per la relativa approvazione in uno alle tariffe, così da essere pronti alla sottoscrizione del contratto attuativo”, aggiungono.