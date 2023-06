Nuova tangenziale, comunicati gli espropri delle aree: riconosciuta la pubblica utilità

Gela. La gara di appalto da oltre 300 milioni di euro per la nuova tangenziale è in fase avanzata e ad inizio mese Anas ha dato comunicazione della graduatoria stilata. La migliore offerta sarebbe quella dell’azienda campana “D’Agostino”, dell’omonimo gruppo che opera in diversi settori, comprese le infrastrutture. Non c’è ancora l’affidamento vero e proprio. Anas però segue tappe piuttosto celeri per lavori che rientrano nell’elenco delle priorità. L’intero iter è stato seguito da un commissario. Proprio dagli uffici di Anas sono partite le comunicazioni per le procedure di esproprio delle aree nelle quali verrà realizzata l’infrastruttura. Viene precisato che il progetto definitivo è già stato approvato e che gli adempimenti vanno avanti. Inoltre, Anas fa leva sulla dichiarazione di pubblica utilità, già riconosciuta. L’assise civica approvò inoltre la variante preliminare. L’opera è attesa da anni e i fondi sono stati confermati dal nuovo governo Meloni. I cantieri impiegheranno molta mano d’opera locale e per i sindacati si tratta di una tappa importante per l’edilizia che soffre di una crisi attenuata solo dagli investimenti del bonus 110 per cento. Con le procedure di esproprio in atto, si va verso la fase finale che precede i lavori.