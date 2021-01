Nuova tangenziale, partita procedura di valutazione ambientale: atti al ministero

“Il tracciato in progetto interessa direttamente un sito della Rete Natura 2000 (ZPS Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela). Di conseguenza – si legge nella documentazione – in base all’art.6, punto 7 lett. b) deve essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale”. Il tracciato interessato dagli interventi è lungo 15,80 chilometri e si prevedono cinque svincoli, quello zona Pip, presso la strada provinciale 187, sulla provinciale 8 per Butera, sulla provinciale 81 via Mazzarino e appunto lungo la statale 117 bis. Prima che l’iter accelerasse, sembrava che il progetto della tangenziale potesse rischiare seriamente di arenarsi, tanto che Palermo aveva anche chiesto l’avvio di un tavolo con il governo nazionale, per questo e per altri progetti infrastrutturali ritenuti strategici. Di recente, il comitato “Gelensis populus” ha invece sollevato la questione dei capannoni realizzati nelle aree agricole, da dove dovrebbe passare il tracciato della nuova tangenziale, ritenendoli non in linea con la disciplina prevista. Per i sindacati, i lavori sarebbero fondamentali per alleggerire il peso dell’emergenza occupazionale.