Nuovo boom di contagi in città, 43 positivi al Covid: linea sale a 346

Gela. I numeri del contagio da Covid in città continuano a crescere. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 43 i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. La curva complessiva arriva a 346 contagiati. Sono dieci invece i guariti. In base ai dati di Asp, quattro pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria.