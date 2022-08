Nuovo regolamento edilizio, arriverà in consiglio: uffici urbanistica hanno chiuso iter

Gela. Gli atti finanziari, alla ripresa dei lavori in consiglio comunale, dovrebbero rappresentare un primo banco di prova per la maggioranza, ora pressata anche dalla campagna elettorale. Tra i provvedimenti sui quali l’assise civica potrebbe essere chiamata a pronunciarsi a breve, ci sarà inoltre il nuovo regolamento edilizio. Gli uffici del settore urbanistica, che come tanti altri a Palazzo di Città risentono non poco della carenza di personale tecnico, hanno concluso l’attività. “Il regolamento tipo sarà trasmesso al consiglio comunale a breve”, spiega il dirigente Emanuele Tuccio che ha coordinato la procedura, a seguito di quanto deciso dalla Regione. La fase propedeutica è stata condotta interamente dagli uffici del settore, affidato all’assessore Ivan Liardi. L’obiettivo era di varare un regolamento che potesse essere aggiornato e ricomprendere i riferimenti ad altri strumenti di pianificazione e non solo, come il piano di gestione. Tuccio e i tecnici comunali hanno cercato di imbastire un dialogo con gli ordini professionali, inoltrando tutto il materiale e la documentazione.