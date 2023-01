Nuovo servizio rifiuti, costituite commissioni per selezionare il personale: “Priorità a Gela”

Gela. Quattro commissioni per valutare tutte le domande proposte e definire il nuovo organigramma completo di Impianti Srr per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni dell’ambito. Sono state costituite con provvedimenti firmati dal manager della società in house, l’ingegnere Giovanna Picone. Sono composte da professionisti esterni e da funzionari già in servizio per conto di Impianti. Saranno selezionati i lavoratori per i cinque livelli che riguardano le attività dell’area spazzamento, tutela e decoro del territorio, area conduzione e coordinamento funzionale. Il numero maggiore di richieste è pervenuto per il primo e secondo livello e sono state costituite due diverse commissioni. Si cercherà di chiudere prima possibile la fase di selezione e l’amministratore Picone ha dato indicazione a tutte le commissioni, che dovranno garantire almeno tre riunioni a settimana. “Ho indicato inoltre di dare priorità al lotto di Gela”, precisa l’ingegnere Picone. Quello locale è sicuramente il nucleo più consistente dell’intera attività di Impianti Srr, che dovrà prendere il testimone da Tekra. Il nuovo servizio in città assorbe il numero maggiore di manodopera. Ieri, le segreterie di Usb, Fit-Cisl e Filas hanno scritto per chiedere un incontro immediato e avere delucidazioni su ciò che accadrà a fine mese, quando in città scade l’ennesima proroga a Tekra. Pare difficile che si possa partire con il nuovo servizio entro febbraio. Bisognerà infatti attendere anzitutto la stipula del contratto attuativo proposto da Impianti al Comune. Inoltre, l’intenzione è di avviare le attività con tutto il personale già assunto a tempo indeterminato e di conseguenza si dovrà attendere che la procedura di selezione venga completata. “Il servizio nel Comune di Gela – aggiunge Picone – verrà avviato soltanto dopo il completamento delle procedure di selezione del personale e l’acquisto dei mezzi nonché dopo la sottoscrizione del contratto attuativo d’appalto, per il quale sussistono ancora delle difficoltà di copertura da parte del Comune”.