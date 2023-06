Nuovo servizio rifiuti, Impianti acquista sei isole ecologiche per la città

Gela. Impianti Srr, la società in house della Srr4, entro ottobre prenderà in consegna il servizio rifiuti locale. Il contratto attuativo è stato sottoscritto e l’amministrazione comunale ha anche impegnato le somme necessarie, già per l’anno in corso. Tekra si occuperà delle attività fino al 30 settembre, quando è fissato il cambio di guardia, con un sistema rifiuti che sarà gestito attraverso un contratto pluriennale, a garanzia di una programmazione a lungo termine. Il manager di Impianti Giovanna Picone e i responsabili tecnici della società stanno ultimando le attività preliminari, prima dello start ufficiale del servizio in città. Si tratta soprattutto di chiudere con tutti i mezzi necessari. E’ stato definito inoltre l’accordo per l’acquisizione delle isole ecologiche mobili informatizzate. Saranno collocate in diverse zone della città, anche per cercare di limitare al massimo l’abbandono dei rifiuti. Sono sei quelle acquistate attraverso affidamento con offerta individuata nel sistema Mepa. Il totale è di 139 mila euro. Le sei isole ecologiche mobili hanno, ciascuna, quattro diverse postazioni di conferimento contemporaneo. L’acquisizione rientra in un progetto più ampio che Impianti vuole attuare per la città, che è quella più grande di tutto l’ambito di gestione dell’in house. Si cercherà, come è stato chiesto dal sindaco Greco, di avere un servizio efficiente che superi le troppe falle di quello attuale, portato avanti per quasi un decennio sempre in proroga e senza un vero programma di miglioramento.