“Nuovo servzio rifiuti può cambiare città”, Sammito: “Amministrazione ha azzerato costi aggiuntivi”

Gela. Un nuovo inizio per il servizio rifiuti in città, mettendo alle spalle l’esperienza, spesso assai inefficiente, della campana Tekra. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito è tra quelli che sostengono il sistema in house. “Anzitutto, va fatto un augurio ad Impianti Srr – dice – non mi interessano le polemiche. La mia esperienza in consiglio comunale, in questi anni, mi ha messo davanti ad una massa impressionante di debiti fuori bilancio, fino a dieci milioni di euro, per i servizi aggiuntivi. L’amministrazione Greco, invece, ha azzerato del tutto i servizi ulteriori e sicuramente non ha peggiorato il servizio anche se in maniera lampante non è neanche migliorato. Ora, invece, si cambia. Già da questi primi giorni, la città inizia a presentarsi più pulita. C’è ancora molto da fare”. Per Sammito, ci sono delle priorità.