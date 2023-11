OcchioNonVedeCuoreDuole, occhiali nuovi per riconoscere la violenza

Il Progetto “Diversamente Simili 2.0” convenzionato con l’ Asp di Caltanissetta. accoglie bambini e ragazzi con Sindrome dello Spettro dell’ Autismo e porta avanti obiettivi quali: l’inclusione sociale e la socializzazione soprattutto nel periodo estivo.

Utilizzando il potere laboratoriale in quanto prevede una metodologia esperienziale dove il bambino o il ragazzo apprende all’interno del proprio ambiente serenamente, quindi in un ambiente non giudicante, in poche parole seguendo la metodologia del learning by doing: imparare facendo.

I laboratori portati avanti si sono concentrati nel cercare in primis di ampliare quelli che sono gli interessi da parte dei ragazzi (che spesso appaiono comw rigidi e ristretti) e successivamente potenziare e valorizzare le diverse abilità e potenzialità.

Inoltre i ragazzi hanno potuto vivere le esperienze della programmazione sulle Uscite fuori porta, con cadenza settimanale svolgendo attività all’ esterno in luoghi non istituzionalizzati come: mare, Piscina, canoa, barca a vela, Psicomotricità, laboratori Grafico pittorici presso la Villa comunale, laboratori di Fotografia, Sport all’ aperto come Calcio, Basket e ginnastica sfruttando il più possibile le risorse del nostro territorio.

Le 33 famiglie che hanno partecipato al progetto sono stati un valore aggiunto in questo percorso. Non a caso all’interno del progetto Asp “Diversamente Simili 2.0” sono stati attivati dei percorsi di Parent training proprio per coinvolgerli nella nostra idea progettuale.