“Ogni giorno è il 2 aprile”, Gelautismo: “Niente passerelle, serve attenzione delle istituzioni”

Per “Gelautismo” non servono passerelle. “Oggi la nostra associazione ha voluto celebrare il “blue day” non con le consuete passerelle che accendono sporadicamente l’attenzione dell’opinione pubblica e della nostra classe politica, solo per un giorno sui problemi delle persone con disabilità, ma richiamando l’attenzione delle istituzioni, Asp, Comune e Regione Siciliana, sulle criticità presenti e sulle iniziative che possono alleviare le sofferenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Per noi, infatti, ogni giorno è il 2 aprile”, concludono in una nota.