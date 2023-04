Oltre duemila fedeli per la domenica della Misericordia

Il messaggio biblico della Misericordia continua, ancora ad oggi e per il futuro, ad essere motore per ogni uomo che sente sempre più quel desiderio di accostarsi a questo Padre ricco di misericordia che non si stanca mai di perdonarci. Solo la tenerezza di Dio, in un mondo dilaniato, potrà salvarci. Benediciamo il Signore per le meraviglie del suo amore e per la testimonianza dei fratelli, icone della sua infinita benevolenza”.

Domenica 30 aprile, alle ore 23.00, da piazza Calvario, inizierà, come ogni anno, il pellegrinaggio verso la cappella della Madonna di Bitalemi che darà inizio al mese mariano a Gela