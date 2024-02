Asse attrezzato ex Asi all’Anas, altre verifiche: possibile cessione anche di quello portuale

Gela. Secondo tavolo tecnico in Comune per la cessione all’Anas dell’asse attrezzato della zona industriale. All’incontro erano presenti l’ingegnere Salvatore Lombardo per il Comune, il presidente dell’Anas Giovanni Iozza e il dottor Carmelo Faraci per l’Irsap. L’incontro è stato voluto dalla prefettura e dal sindaco Lucio Greco, ed è propedeutico alla convocazione della Conferenza Stato-Regioni e alla cessione da parte del Ministero dell’asse attrezzato, destinato a passare ad Anas.