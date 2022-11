“Oltre il patriarcato”, i Gd affrontano le radici della violenza di genere

Tra gli ospiti anche la scrittrice gelese Marina Di Dio, autrice del libro “Marina F.”, che ha parlato dell’effetto lenitivo della scrittura e del racconto nei casi di violenza.

Inevitabile in un evento che ha affrontato il tema della violenza di genere a 360 gradi, confrontarsi anche con testimonianze di vita reale, raccontate con emozione da Denise Romano e dalla stessa psicologa Sara D’amaro. In tutte le testimonianze raccolte in forma anonima dai Giovani Democratici emerge un unico filo rosso, si denuncia ancora troppo poco, spesso perché molti colpevoli continuano comunque ad agire impuniti.

Un tema, quello legislativo, affrontato da Giovanna Cassarà, legale che spesso si è occupata di cause di violenza di genere.

Un modo alternativo per parlare a viso aperto di cultura patriarcale toccando le corde più profonde di chiunque, a prescindere dal genere di appartenenza. Un evento per e non contro come sottolineano gli stessi organizzatori.