Omicidio Sartania, pg: “Conferma condanna Rolletto, 30 anni a Palmieri e 18 a Curvà”

Gela. L’unica sentenza di condanna, emessa in primo grado, va confermata, ma la procura generale ha chiesto pesanti pene anche per Cristoforo Palmieri e Carmelo Curvà. Gli imputati sono tutti ritenuti responsabili dell’omicidio di Crocifisso Sartania, i cui resti vennero ritrovati in un terreno, nella zona di Acate. Venne ucciso e il corpo poi dato alle fiamme. Contrasti personali sarebbero stati all’origine di un delitto che gli investigatori ragusani ricostruirono solo diversi anni dopo, anche a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia. Per il gelese non ci fu nulla da fare. La procura generale, nel corso del giudizio di secondo grado che si sta tenendo davanti ai magistrati della Corte d’assise d’appello di Catania, ha chiesto la conferma della condanna a dieci anni di reclusione per Orazio Rolletto. Trenta anni di detenzione sono stati indicati per Cristoforo Palmieri e diciotto per Carmelo Curvà. Sia Palmieri che Curvà erano stati assolti in primo grado, ma le decisioni sono state impugnate. Secondo l’accusa, infatti, avrebbero avuto un ruolo attivo nell’omicidio. Sartania sarebbe stato vittima di un vero e proprio agguato, organizzato per punire alcune sue condotte ai danni dell’allora compagna.