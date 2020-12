Poliziotti aggrediti dopo incidente stradale, due giovani fratelli si scusano

Gela. Hanno scelto di non parlare, davanti al gip che li ha sentiti per l’interrogatorio, ma hanno comunque rilasciato dichiarazioni spontanee. Due fratelli ventenni si sono scusati, ammettendo di aver sbagliato. Sono sottoposti all’obbligo di presentazione, con l’accusa di aver colpito due poliziotti intervenuti dopo un incidente stradale, in corso Aldisio. Difesi dall’avvocato Davide Limoncello, hanno spiegato di aver agito in preda al panico per quanto era accaduto. Uno avrebbe colpito un poliziotto, raggiunto da una testata, mentre tentava di allontanarsi dal luogo dell’incidente stradale. L’altro fratello, invece, rientrato nella sua abitazione, accortosi dell’arrivo delle volanti, avrebbe danneggiato le auto di servizio, lanciando dal balcone una sedia e pare una vecchia marmitta.