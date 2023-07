Operai Medi group in protesta, presidio in tribunale: “Senza niente non si può andare avanti”

Gela. Sono stanchi e non vedono prospettive per il futuro immediato. I lavoratori Medi group, questa mattina, si sono radunati in presidio davanti palazzo di giustizia. Sono senza occupazione e non hanno ricevuto almeno cinque mensilità arretrate. “Come si deve andare avanti? Abbiamo mutui, bollette, prestiti da restituire – dicono davanti il tribunale – abbiamo famiglie da portare avanti. Quali sono i tempi dell’esercizio provvisorio per riprendere? I tempi della burocrazia non sono i nostri. Ci sono tante buone volontà ma non possiamo vivere di buona volontà”. Alcuni operai si sono seduti proprio all’ingresso del presidio giudiziario. È in atto un iter per la messa in liquidazione di una delle aziende più importanti del settore edile sul territorio. Diversi operai hanno lavorato per anni per conto del gruppo e oggi si trovano senza niente.