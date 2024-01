Operazioni nel mercato internazionale dei grani, “erano regolari”: assolto Barranco

Gela. “Il fatto non sussiste”. Le attività nel mercato internazionale dei grani che finirono sotto verifica, condotta dagli investigatori, non erano irregolari. Questo hanno riferito i difensori dell’imprenditore Massimo Barranco. E’ stato assolto dalle contestazioni. La decisione è stata emessa dal giudice Martina Scuderoni a conclusione del dibattimento. L’imprenditore e i difensori, gli avvocati Flavio Sinatra e Antonio Gagliano, anche nel corso dell’istruttoria, producendo documentazione, hanno sottolineato che i rapporti commerciali con società che facevano base in Svizzera, nel periodo tra 2012 e 2013, furono effettivi e non fittizi, come invece hanno ipotizzato gli investigatori. Barranco è stato ai vertici della “Eurograni”, poi fallita e rispetto al cui destino c’è stata un’ulteriore indagine. Le vicende che hanno determinato l’assoluzione risalgono ad un periodo precedente. Vennero valutati rapporti con multinazionali del settore dei grani, con sede in terra elvetica. Barranco, sentito in aula, aveva già riferito che i contratti e le acquisizioni erano pienamente certificati.