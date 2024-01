In via Antioco asfalto dopo decenni, lavori completati: interventi anche in via Pitagora

Gela. Un tratto di strada che per circa quaranta anni non ha avuto neanche l’asfalto, con tutte le conseguenze del caso per chi ci vive. In via Antioco, si cambia. Sono stati ultimati i lavori e oltre all’asfalto sono stati completati i lavori per gli interventi connessi. “Era giusto rispondere alle legittime richieste dei residenti – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – finalmente, una dignità che era sempre mancata. In via Antioco non si poteva andare avanti senza prevedere delle migliorie”.