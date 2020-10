Orlando sui social: “Ho il Covid, in città servono controlli e più responsabilità”

“Ora, davanti ad un pericolo così manifestamente subdolo, che rischia di far saltare il sistema della salute pubblica mettendo a forte rischio l’economia locale che già langue, si vuole prendere in considerazione come l’ordine pubblico sia diventato primario in città nella gestione del caso Covid? – ha scritto – si può permettere che manchino i controlli delle forze dell’ordine nei confronti di quanti con spocchia passeggiano, discutono, sputano a terra, gridano, senza alcuna protezione? È possibile che le banche, le poste, gli uffici pubblici, per evitare gli assembramenti all’interno, causino i mucchi incontrollati all’esterno? Ma vi dico ancora di più. Invoco più controlli, ma non bastano”. L’avvocato scrive di “senso di responsabilità verso gli altri come cittadino e come rappresentante di un partito politico” per spiegare le ragioni dell’annuncio. “Che dire? Si deve diventare maniacali? Un po’ sì – conclude – se la responsabilità personale può diventare il controllo più efficace”.