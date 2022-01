Ospedale, niente bagni per i pazienti positivi: “Rimproverato per avere fatto la pipì”

Il malcapitato, secondo il racconto della figlia, avrebbe fatto ricorso alle cure ospedaliere a seguito di un infortunio domestico sfociato in una frattura ad una mano. “Siamo arrivati al Pronto soccorso alle 15,20 dove abbiamo scoperto la positività di mio padre – racconta la donna – Fino alle 22 siamo stati ignorati dagli operatori, usciti solo per rimproverare l’atteggiamento di mio padre colpevole di avere usato un servizio igienico”.

Dal racconto della donna, gli operatori avrebbero prima negato l’utilizzo della toilette del Pronto soccorso e successivamente ammonito il paziente, positivo al tampone, per avere urinato in un bagno interno all’ospedale.

“Aveva bisogno di andare in bagno ma gli hanno impedito l’accesso – conclude la figlia di Giuseppe P. – E’ stato rimproverato perché, a loro dire, non poteva muoversi. Eppure, nonostante la positività al tampone e la frattura, ci hanno lasciati in un piazzale esterno, senza servizi igienici e locali riscaldati”. In verità, non è la prima volta che un paziente positivo al covid viene lasciato nel piazzale anche ad urinare (per mancanza di servizi dedicati) o sotto la pioggia. Nonostante la mancanza di un ufficio stampa, abbiamo cercato, inutilmente, di contattare il responsabile dell’ospedale di via Palazzi. Rimaniamo a disposizione per una replica o precisazione.