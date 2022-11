Ottimi risultati per le giovanili di Gela FC e Melfa’s Basket

Gela. Nonostante in Serie C Gold il Melfa’s Gela Basket non riesca a sfondare, per l’under 20 è tutta un’altra storia. Il risultato all’esordio a Siracusa è di 72-49, con una partita sontuosa dei giovani biancorossi, in particolar modo nel terzo e ultimo quarto, dove i gelesi hanno preso il controllo della partita. Molto contento il coach Ernesto Savarese, soprattutto per i ragazzi dell’under 17 che compongono la rosa, chiamati in causa in una categoria superiore a quella a cui sono abituati.

Lo stesso discorso vale per il Gela FC. Se la prima squadra rimane ancorata all’ultimo posto, per le giovanili il discorso è completamente diverso. La Juniores infatti, guidata dal mister Antonio Famà, ha vinto nella seconda giornata di campionato contro la Nissa per 2-1, grazie alla doppietta di D’Aleo. Si tratta per i gialloneri della seconda vittoria di fila, dopo l’1-0 al Mazzola di San Cataldo nella prima giornata di campionato. Stesso risultato per l’Under 17 Regionale di mister Ferrigno, che si impone sul Niscemi FC con le marcature di Strabone e Iannizzotto.