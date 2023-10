Palestra via Caviaga, commissione incontra l’assessore: soluzione per un uso condiviso

Gela. Un’ulteriore riunione, voluta dalla commissione servizi sociali e istruzione, si terrà in serata. L’intento è di trovare una soluzione ufficiale alla possibilità per la scuola “Verga” di usufruire della palestra di via Caviaga, a Macchitella. Attualmente, è in uso all’istituto “Suor Teresa Valsè”. Il presidente della commissione, il consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia, e gli altri componenti, intendono definire un esito condiviso, con entrambi gli istituti. La scuola “Verga”, infatti, non dispone di una struttura di questo tipo. L’assessore Antonio Pizzardi, che ha anche la delega al patrimonio, ha già avuto modo di rapportarsi con tutte le parti. La palestra comunale potrebbe essere destinata alle attività sia per gli alunni della “Valsé” sia per quelli della “Verga”, sulla base di turni da prestabilire.