Pandolfo operato al menisco a Monza: “in campo tra 20 giorni”

Gela. È andato bene l’intervento al menisco del portiere dell’SSD Gela Daniele Pandolfo, operato questa mattina presso il policlinico di Monza da un’equipe di medici tra cui l’ortopedico gelese Carmelo Giurato. “Penso che tra 20 giorni potrò stare in porta”, afferma il portiere Daniele Pandolfo, ottimista sui tempi di recupero dell’intervento e che darà il massimo per aiutare la squadra al suo rientro in campo, previsto per le ultime giornate di campionato.

La squadra di mister Fausciana affronterà domenica il Misterbianco Calcio, sconfitto nel girone d’andata con un agevole 4-1. Gli avversari risiedono al terzultimo posto in classifica e vengono da una sconfitta nel derby contro l’FCM Misterbianco, primo in classifica a +4 sul Gela.