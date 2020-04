Panico in un supermercato, era a fare la spesa anzichè in quarantena: arriva la polizia

Gela. Ci sono stati momenti di panico oggi pomeriggio in un supermercato cittadino nella zona sud della città. Un uomo, che sarebbe dovuto essere in quarantena in quanto congiunto di una persona affetta da Covid 19, è stato riconosciuto da due persone. Sarebbero stati loro ad avvertire il titolare del supermercato che a sua volta ha chiesto l’intervento della polizia. L’uomo è stato invitato ad andare fuori dal supermercato, lasciare la spesa ed i clienti fatti uscire. Notizie ancora non confermate parlano anche della misurazione dello stato febbrile. La volante del commissariato ha effettuato un intervento di riconoscimento e avvertito il personale sanitario.