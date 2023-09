Parte “Eventi urbani”, la street art di Scalisi Palminteri in via Cairoli: talk e jazz

Gela. Appuntamento oggi, martedì 5 settembre alle 18 al Civico 111 di via Senatore Damaggio, per il talk inaugurale di “Ue* – Eventi urbani”, la manifestazione che mira a puntare l’attenzione sull’importanza di riqualificare i centri storici attraverso i festival artistici. Nel corso dell’incontro interverranno tra gli altri Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park, e l’artista Igor Scalisi Palminteri che da questa sera ha iniziato il suo lavoro di realizzazione di un murale in via Cairoli: sarà un omaggio a Maria Santissima d’Alemanna, patrona di Gela. Il programma domattina si aprirà a partire dalle 9 con l’estemporanea di pittura in via Morello a cura del maestro Giovanni Iudice e di Roberto Collodoro. Dopo il talk delle 18 al Civico, spazio ad un tour esperienziale nei luoghi della rassegna, verso la mostra fotografica di Fabio Cafà tra via Morello e via Pisa.