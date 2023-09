Tentato furto nella notte, un giovane fermato: ha cercato di fuggire

Gela. È stato fermato dai carabinieri dopo che nella notte ha tentato di entrare in un’attività commerciale gestita da esercenti di nazionalità cinese, in via Padre Arancio. Si tratta di un giovane. Pare che a dare il primo allarme siano stati alcuni residenti della zona. Sul posto, sono arrivate le guardie giurate che effettuano servizio di vigilanza e l’intervento dei carabinieri ha consentito poi di individuare il giovane. Sembra comunque che non sia riuscito nell’intento di forzare uno degli ingressi per entrare nell’attività commerciale.