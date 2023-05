Passa il Pef, ok dall’aula: centrodestra, “offese le istituzioni”

Gela. Ci sono le condizioni per trattare il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti. Alla seconda chiamata del presidente del civico consesso Salvatore Sammito, i consiglieri di centrodestra, entrati in aula, hanno subito sollevato eccezioni di illegittimità della convocazione. E’ stato chiesto un parere al segretario generale Carolina Ferro. Secondo i consiglieri di centrodestra, non ci sono le condizioni dell’urgenza e la doppia convocazione per il Pef e per la mozione di sfiducia limita il diritto al dibattito. Per il segretario Ferro, essendoci una scadenza imminente della proroga del servizio rifiuti è ammissibile trattare il piano in seduta straordinaria.