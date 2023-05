Pef, centrodestra lascia l’aula: in seconda convocazione serviranno i numeri dei pro-Greco

Gela. Il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti lo approveranno i pro-Greco. Alla prima chiamata di questa mattina, in aula consiliare, non c’era il numero legale. I consiglieri di centrodestra hanno lasciato l’aula, compreso il cuffariano Vincenzo Cascino. I numeri dei consiglieri che sostengono il sindaco non sono sufficienti per un’approvazione in prima battuta, soprattutto in assenza del centrodestra che ha scelto di non garantire il numero legale.