Il patrimonio di Palmeri intestato a cognato e nipote, un arresto e due provvedimenti

Gela. Non potendo gestire in quanto interdetto per motivi giudiziari le sue attività, aveva pensato bene di intestarle a cognato e nipote, che però risultavano senza reddito. Un escamotage scoperto dopo le indagini della Guardia di Finanza, che ha preso spunto da una segnalazione ben precisa. Agli arresti domiciliari è finito Rocco Palmeri, 60 anni, mentre hanno l’obbligo di dimore il cognato omonimo Rocco Palmeri, di 68 anni, e la nipote Dorotea Palmeri, di 45 anni. Sono tutti coinvolti in una inchiesta per intestazione fittizia di beni. Sotto chiave l’azienda Carni del Golfo, che aveva un giro d’affari di circa 6 milioni di euro l’anno. Peccato che i “titolari” avessero redditi quasi inesistenti mentre Rocco Palmeri aveva un tenore di vita molto alto. Sequestrati anche dodici conti correnti e la Tir Italia Autotrasporto, che ha 58 automezzi a disposizione.