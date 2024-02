Controlli in un’abitazione, sequestrato hashish: giovane arrestata, obbligo di firma

Gela. Proseguono le attività di controllo per il contrasto allo spaccio di droga e non solo. Sul finire della scorsa settimana i militari della guardia di finanza sono arrivati in un’abitazione nella quale vive anche una diciannovenne. Le fiamme gialle erano impegnate in accertamenti ed è stata la ragazza a consegnare una pochette con all’interno circa 150 grammi di hashish. Pare che abbia subito ammesso la disponibilità della droga. Era suddivisa in diverse dosi e i militari hanno trovato un bilancino di precisione che rafforzerebbe la pista dello spaccio. La ragazza, incensurata, è stata arrestata e trasferita in carcere. Questa mattina, assistita dal legale Rosario Prudenti, si è presentata davanti al gip. L’arresto è stato convalidato, così come chiesto dalla procura. I pm concludevano per i domiciliari. Il giudice ha invece disposto l’obbligo di presentazione. La difesa ha fatto notare che si tratta comunque della detenzione di sostanze leggere e ancora ha puntato su una certa sproporzione tra quanto sequestrato e la misura restrittiva imposta alla diciannovenne.