“Pd a caccia della verginità politica per le regionali”, Di Stefano: “Cambino linea”

Gela. “Il Pd che non fa altro che criticare l’azione di questa giunta, è lo stesso partito che ha aderito al progetto civico che oggi contesta”. Anche il vicesindaco Terenziano Di Stefano non condivide la strategia di attacco impostata negli ultimi mesi dai dem, dopo che hanno scelto di prendere le distanze dall’amministrazione Greco. Rispetto al sindaco e al presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, Di Stefano appare meno netto, ma allo stesso tempo fa capire che nei rapporti con il Pd è comunque calato il gelo politico. Uno spiraglio di collaborazione però rimane. “Probabilmente, gli amici del Pd, stanno tentando la carta della verginità politica, non si spiegherebbe altrimenti l’ultimo loro intervento contro l’azione politica di questa amministrazione. In effetti, è una carta sempre usata da chiunque, specie in clima di campagna elettorale, probabilmente è il tempo giusto. Così come hanno ritenuto, allora, che non rientrare in giunta fosse una chance da giocarsi, disperatamente, proprio per la campagna elettorale delle regionali e quindi, tanto vale adesso giocare al rialzo e colpire a più non posso. Prevedibile. Il clima – dice il vicesindaco – mi sembra tutt’altro che disteso, peraltro a tutto danno dei temi seri della politica, gli stessi temi che usano per ridisegnare i contorni della loro azione disconoscendo che erano parte di questo progetto civico salvo poi decidere, dopo una lunga pausa di riflessione, di non rientrare in giunta preferendo, piuttosto, prepararsi per le prossime regionali e questo comporta attaccarci. Anche questo, abbastanza prevedibile. Legittimo, sicuramente, ma quel che appare meno legittimo però è l’atteggiamento di continua acredine e mai volto alla conciliazione”.