Pd provinciale a Bufalino, a lui la guida nel dopo Di Cristina: Arena presidente assemblea

Gela. Il Pd provinciale riparte e lo fa con il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino. E’ stato scelto dall’assemblea provinciale, per il dopo Di Cristina. L’esponente locale dem, infatti, non è tornato indietro e ha confermato le dimissioni, che erano già state accolte dall’assemblea provinciale del partito. Toccherà a Bufalino portare avanti un partito che alle regionali, seppur di poco, non è riuscito a confermare il seggio all’Ars e che dovrà comunque pensare da subito alle prossime scadenze elettorali per le amministrative, che sul territorio culmineranno con le urne dell’anno prossimo per il Comune di Gela. Presidente dell’assemblea, invece, è un esponente di lungo corso del Pd di Niscemi, Massimo Arena. Subentra all’avvocato Annalisa Petitto, che negli scorsi giorni, a sua volta, ha annunciato di rinunciare a tutte le cariche all’interno del partito. Oggi, lei e Di Cristina erano presenti all’assemblea tenutasi a Caltanissetta. C’era il vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano. L’ex ministro è sempre più un riferimento per il partito provinciale e a sua volta pare possa mantenere il ruolo di “garante” politico in un periodo fortemente segnato dai congressi. I dem dovranno andare alla scelta del nuovo segretario nazionale, in una partita a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. In città, nella fase delle primarie, si è affermata l’ex ministro Paola De Micheli, sostenuta dallo stesso Di Cristina, che ha avuto la meglio su Bonaccini e Schlein, che comunque hanno confermato i loro numeri a livello provinciale, con un’impennata di De Micheli, rispetto al trend nazionale. L’incarico di tesoriere, infine, è andato a Giuseppe Valenza.