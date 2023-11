Pef e nuove tariffe per gli impianti di Timpazzo, affidata consulenza per concludere le procedure

Gela. Mentre i sindaci dell’Ato Cl2 in liquidazione chiedono a gran voce di affrontare il punto della chiusura della fase commissariale e del passaggio alla Srr4, negli uffici di Impianti Srr si sta procedendo per definire prima possibile tutti gli aspetti tecnici del Piano economico finanziario 2022-2025. Sulla base degli adempimenti dettati da Arera, attraverso il cosiddetto aggiornamento Mtr-2, vanno anche adeguate le tariffe per l’accesso agli impianti della piattaforma integrata di Timpazzo. Nelle scorse settimane, il manager di Impianti Srr Giovanna Picone, il rup Matteo Giacomo Lanza e il direttore dell’esecuzione Leyla Tanci, hanno definito i criteri per affidare una consulenza esterna. Sarà una società specializzata a tracciare le tappe necessarie. Sono state valutate le proposte avanzate attraverso piattaforma telematica. Il servizio è stato affidato alla romana “Agenia srl”. In questo modo, sarà possibile andare avanti nelle procedure per il Pef e per l’aggiornamento delle tariffe di accesso agli impianti di Timpazzo. Il sito è destinato ai Comuni dell’ambito, compreso quello di Gela. Nel tempo, non sono mancati i conferimenti da altre province, dato che la piattaforma locale è tra le poche che fino ad oggi è riuscita ad assicurare efficienza e a non andare incontro al rischio di saturazione.