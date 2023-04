Pef e sfiducia, centrodestra alla prova del nove: l’ala dura contro le scelte di Sammito e Cascino

Gela. La mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco, che martedì prossimo in aula consiliare potrebbe essere decisamente depotenziata rispetto alle iniziali aspettative, sta diventando una sorta di atto di fedeltà al futuro patto di centrodestra. È soprattutto quest’area politica che spinge per chiudere anticipatamente la sindacatura attuale. Tra venerdì sera e l’intera giornata di ieri, la coalizione in cerca di unità è finita, quasi inaspettatamente, davanti ad un doppio caso. Ha tentato il blitz politico, approfittando dei numeri al ribasso dei pro-Greco, per far saltare il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti che non ha mai condiviso, ma ha dovuto incassare la contromossa del primo cittadino che ha chiesto e ottenuto la convocazione di una seduta d’urgenza, nella stessa giornata della mozione di sfiducia. Scappatoia che ha portato l’ala dura del centrodestra a criticare pesantemente la convocazione firmata dal presidente Salvatore Sammito, considerata fuori dagli schemi e fin troppo sbilanciata in favore dell’amministrazione. Ieri mattina, non sono mancate le riflessioni sulla seduta d’urgenza per il Pef, vista come una forzatura. Se con Sammito le distanze sono da qualche tempo sempre più nette, anche perché il presidente del civico consesso non ha mai nascosto la sua contrarietà alla sfiducia, tutto si sarebbero aspettati in casa centrodestra salvo il richiamo alla responsabilità improvvisamente partito dal consigliere cuffariano Vincenzo Cascino. Il decimo firmatario della mozione ha deciso che la sfiducia può attendere: prima bisognerà dare tempo all’amministrazione comunale per gli atti finanziari e per le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. Un vero e proprio uragano politico si è abbattuto sul gruppo di centrodestra. Nella Dc il coordinatore Natino Giannone è stato costretto a ricorrere ai ripari. Ha sconfessato l’intervento pubblico di Cascino “che martedì in aula deve votare per la sfiducia”, altrimenti rischia di restare fuori dal partito.