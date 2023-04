La Cgil ricorda La Torre e Di Salvo uccisi dalla mafia, Giudice: “Memoria è un dovere morale”

Palermo. Anche quest’anno le istituzioni e il sindacato hanno voluto ricordare la memoria di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, uccisi in un agguato mafioso quarantuno anni fa. La Torre, dirigente comunista, fu l’anima di fondamentali iniziative legislative, a partire dalla disciplina per la confisca dei beni riferibili ai clan. Questa mattina, in via Li Muli, alla cerimonia in ricordo di quell’eccidio ha preso parte la segreteria regionale Cgil e c’era il sindacalista Ignazio Giudice che ne fa parte.