Pef e Tari, pro-Greco ancora senza i numeri necessari: opposizione lascia l’aula

Gela. La maggioranza non riesce a venirne a capo. Anche questa sera, niente numeri per approvare il piano economico finanziario e il provvedimento sulle tariffe Tari. Da settimane, i pro-Greco cercano di arrivare alla conclusione di un sentiero che si sta rivelando fin troppo ostico. Alla votazione, chiamata dal presidente di turno Salvatore Scerra, solo undici consiglieri hanno dato riscontro. L’opposizione, ad eccezione della grillina Virginia Farruggia e dello stesso Scerra (presidente di turno), ha nuovamente lasciato l’aula, dopo la discussione sui contenuti del Pef. Il consigliere di “Liberamente” Vincenzo Casciana ha ribadito la sua posizione, “senza numeri il principio del buon governo suggerisce di chiudere definitivamente l’esperienza amministrativa”, ha detto. Sullo stesso fronte, nessuno ha fatto passare sotto silenzio le parole, dure, del sindaco Greco, che la scorsa settimana ha tuonato verso il drappello politicamente avverso, tacciandolo di “non essere responsabile”. L’avvocato l’ha confermato durante il suo intervento, anche questa sera. Il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli e quello di Forza Italia Rosario Trainito hanno richiamato l’opposizione, spiegando che è anche “loro dovere amministrare”. “Sono stati eletti per questo motivo”, è stato detto. La maggioranza ha rimarcato che “il Pef non è un atto politico”. Il leghista Emanuele Alabiso, oltre a chiedere nuove indicazioni sui contenuti del piano economico finanziario, ha sottolineato che “la maggioranza non c’è”. Più di qualche assenza, infatti, si è notata proprio tra i banchi dei pro-Greco, con numeri che non assicurano affatto l’autosufficienza.