Pef rifiuti, opposizione distante dall’amministrazione: forti dubbi e domani nuovo confronto

Gela. I dubbi, anche piuttosto pesanti, rimangono. Servirà una prosecuzione del confronto avviato questa mattina tra i capigruppo consiliari e l’amministrazione comunale. Sul Piano economico finanziario per il servizio rifiuti, il sindaco Lucio Greco dovrà avere numeri stabili, anzitutto in aula. L’opposizione, dal centrodestra e fino all’area progressista, pare sempre meno convinta di dare sostegno ad un atto finanziario da circa quindici milioni di euro, calibrato sul nuovo servizio in house che però non è ancora partito e non ha neppure il supporto del contratto attuativo. Sono tutte obiezioni che i consiglieri di opposizione avevano già posto durante l’audizione della scorsa settimana a Timpazzo e che sono tornati a sollevare nel corso della capigruppo convocata dal presidente Salvatore Sammito, in presenza del sindaco, degli assessori Mariangela Faraci e Ivan Liardi e dei tecnici del settore. Arrivare ad una linea condivisa sarà sicuramente molto difficile, anche perché l’attuale emergenza finanziaria del municipio e le luci accese dalla Corte dei Conti non favoriscono troppa distensione nelle scelte, con cifre come quelle per il servizio rifiuti. Domani mattina, gli approfondimenti proseguiranno.