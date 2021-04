Pepe, “serve chiarimento con Greco e ora un patto stabile di fine legislatura”

Gela. “Un patto di fine legislatura” per i prossimi tre anni, cercando di mantenere una maggioranza, quanto più possibile stabile. Il commissario cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe, come gli altri forzisti locali, è convinto che il sindaco Lucio Greco debba chiudere le “consultazioni” e puntare su una linea politica che faccia affidamento sull’alleanza attuale. “Il Pd? Ho l’impressione che i dem non abbiano intenzione di entrare in giunta – dice – a livello regionale, hanno appena proposto una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Nello Musumeci e allo stesso tempo sarebbe piuttosto anomalo vederli in un’amministrazione comunale, insieme a partiti che invece sostengono il governo regionale. Credo, più che altro, che vogliano farsi pregare o “priari”, come diciamo in città”. Pepe è in contatto con il deputato regionale Michele Mancuso e nel fine settimana potrebbe tenersi un incontro in città.