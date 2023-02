Per settimane senza riscaldamenti e manca una palestra, mamme: “Plesso Verga discriminato”

Gela. “Dovere di una sana amministrazione è fornire soluzioni immediate e non promesse”. Sono diverse mamme di alunni del plesso di via Pandino-via Caviaga della scuola “Verga” a rivolgersi direttamente all’amministrazione comunale. Sottolineano che sono tanti i vuoti strutturali e di servizi che non consentono una regolare vita scolastica ai loro figli, tutti bambini di età compresa tra tre e dieci anni. “E’ circostanza nota che la sezione staccata della “Verga” versa in condizioni assai precarie ed obsolete, tali da rendere spesso non agevole il normale svolgimento delle attività didattiche e ricreative. Di recente, proprio nei giorni più impervi, il sistema della caldaia è andato in blocco. Questa spiacevole situazione si è protratta per oltre tre settimane e noi mamme ci siamo trovate nostro malgrado a dover fronteggiare una condizione imprevista e imprevedibile. Siamo state poste innanzi ad un bivio continuare con il normale svolgimento delle lezioni o salvaguardare i nostri figli dal freddo gelido delle aule? Istruzione o salute? Questo è stato il dilemma – dicono – eppure si tratta di due diritti costituzionalmente garantiti, il diritto allo studio e la tutela della salute. Questa è stata la difficile scelta cui siamo stati sottoposti nostro malgrado, il tutto nella quasi totale indifferenza delle nostre istituzioni locali che, anziché trovare una soluzione alla difficile situazione che stavamo vivendo, hanno ben pensato di trovare altrove un capro espiatorio politico, al già difficile momento che stavamo vivendo”. Il piazzale esterno non viene sottoposto a manutenzione, nonostante possa essere un’area assai utile alle attività, ed inoltre le madri denunciano un’iniqua gestione di altri spazi, a danno della “Verga” e ad esclusivo vantaggio dell’istituto “Valsé”.