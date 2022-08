Perdite d’acqua in via Abela: da un mese nessuna risposta

Gela. Cambiano i quartieri ma i problemi a Gela restano sempre gli stessi,continuano infatti le perdite d’acqua in diverse zone della città. Questa volta è toccato ad una via sita nel cuore del centro storico in cui da oltre un mese si verificano disservizi . Gli abitanti di via Abela stanchi di essere ignorati da chi di dovere lanciano un appello ai nostri microfoni.

“Ogni giorno,da un mese chiamiamo i servizio di Caltacqua ma nessuno ci risponde. La scorsa settimana dopo 30 giorni di tentativi è venuto un tecnico per fare un sopralluogo e lui stesso non ha saputo dici nulla.Da allora non abbiamo avuto altre risposte- dichiara la signora Maria, residente di via Abela – noi non ne possiamo più,siamo veramente disperati”

Il problema dell’acqua a Gela non è una novità, se non ci sono problemi e falle nei punti di fornitura si verificano rotture nelle tubazioni cittadine. E se in inverno si riesce in qualche modo a far fronte a questi problemi, nel periodo estivo queste perdite creano nei cittadini difficoltà enormi anche a livello economico poiché speso e volentieri sono costretti a ricorrere alle autobotti per riempire i serbatoi.